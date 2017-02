Humble Bundle – Diesmal mit Bandai Namco

Ein neues Humble Bundle bringt uns diesmal Spiele aus dem Hause Bandai Namco. Wie immer gilt dabei, dass man sich selbst aussuchen darf, welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Je nach Zahlung kann man hier mehr als neun Spiele vomm japanischen Studio zu günstigen Preisen absahnen. Außerdem kann jeder Käufer selbst festlegen zu welchem Anteilen das Geld an die Entwickler, an eine gemeinnützige Organisation oder als Humble Tip an die Betreiber des Humble Bundle geht. Folgende Spiele sind enthalten:

Ab einer beliebigen Zahlung gibt es schon mal

PAC-MAN 256

Ace Combat Assault Horizon (Enhanced Edition)

Enslaved: Odyssey to the West (Premium Edition)

Zahlt man mehr als die durchschnittlichen 8,32 Euro, dann gibt es zusätzlich:

Warhammer 40,000: Eternal Crusade

Project Cars

Naruto SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst

Noch geheime Titel, die in 6 Tagen angegeben werden

Übertrumpft man dann noch die 13,90 Euro, darf man sich auf folgende Spiele freuen:

Tales of Zestiria

Project Cars On-Demand Pack mit allen zwölf DLCs

Letzlich gibt es als Sahnehäubchen oben drauf noch ab 32,44 Euro:

Little Nightmares (Pre-Order, da noch nicht veröffentlicht)

Wer seine Steam-Bibliothek mit einem der Titel erweitern möchte, hat nun also die Möglichkeit zu sparen. Wie immer ist das Humble Bundle für insgesamt zwei Wochen gültig, Bedenkzeit bleibt euch also noch bis zum 14.02.2017.