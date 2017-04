Bandai Namco – Spielesammlung Namco Museum

Bandai Namco ist eines der Firmen, welche die Gaming-Industrie schon so lange begleiten, dass sie dessen Landschaft maßgeblich geprägt haben. Der japanische Konzern ist zweifelsfrei einer der einflussreichsten Spielehersteller der Gaming-Geschichte. Viele ihrer Spiele stellen Meilensteine der Entwicklung dar.

Bereits 1995 veröffentlichte das Team entsprechend das Namco Museum, welches gerade diese Meilensteine in einer Sammlung auf die Playstation brachte. Diese Sammlung von Arcade-Spielen erscheint nun ebenfalls für die Nintendo Switch. Namco Muesum soll im kommenden Sommer erscheinen und bringt enthält folgende Titel:

– Pac-Man

– Dig Dug

– The Tower of Druaga

– Skykid

– Galaga

– Galaga’88

– Rolling Tunder

– Rolling Thunder 2

– Splatterhouse

– Tank Force

Auf ein entsprechendes Video dürfen wir uns ebenfalls freuen. Hier werden die Spiele nochmals aufgezeigt und wer da schon in Nostalgie schwebt, der sollte sich wohl den Kauf überlegen.