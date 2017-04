Bandai Namco – Neues Spiel angeteasert

Unter dem Hashtag „PrepareToDine“ teasert Bandai Namco ein neues Spiel mit einem Trailer an. Zu sehen ist eine Menge Blut, Monster in allen Größen und eine Frau mit spitzen Zähnen. Das alles wird in einem interessanten Grafik-Stil präsentiert.

Mein erster Gedanke war, dass FromSoftware, die Macher von Dark Souls, ein neues Spiel herausbringen. „Prepare to Dine“ erinnert an die Videoserie des YouTubers VaatiVidya, in der er über die Lore von Dark Souls aufklärt. Der Hashtag hat eine auffallende Ähnlichkeit damit. Hinzu kommt das düstere Fantasy-Setting mit einem großen Bossgegner am Ende des kurzes Videos. Vielleicht ist das aber auch nur Wunschdenken?

Der Titel soll am 20. April offiziell vorgestellt werden.