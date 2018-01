Atelier Lydie & Suelle: Alchemists of the Mysterious Painting – Video zeigt die Nintendo Switch-Fassung

Seit letztem Jahr ist Atelier Lydie & Suelle: Alchemists of the Mysterious Painting in Japan für Nintendo Switch erhältlich.

Im März ist es soweit und das Rollenspiel kommt in die USA. Um euch zu zeigen, was ihr euch möglicherweise zulegt, falls ihr Bock auf einen Import habt, könnt ihr einem umfangreichen Video sehen.