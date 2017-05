Assassin’s Creed – Screenshot zu Origins geleakt?

Erst vor kurzem sind inoffizielle Informationen zum nächsten Teil von Ubisofts erfolgreicher Spiele-Serie Assassin’s Creed aufgetaucht. Jetzt macht ein angeblicher Screenshot im Netz die Runde.

Assassin’s Creed: Origins, so heißt laut Insiderkreisen der Titel des neusten Teils der Serie. Vorher war „Empire“ als Name im Gespräch. Uneins ist man auch über das Setting: Sowohl Ägypten, als auch Griechenland werden heiß gehandelt. Vielleicht sogar beides. So oder so, ein antiker Schauplatz scheint wahrscheinlich. Der Screenshot jedenfalls, deutet vom Design der Boote, dem Kleidungsstil und dem breiten fließendem Gewässer (Nil?) auf Ägypten hin.

Von seinen Vorgängern übernimmt Origins angeblich zum einen die Seeschlachten aus Black Flag. Zum anderen den Wechsel zwischen einem weiblichen und einem männlichen Protagonisten aus Syndicate. Es soll allerdings ein deutlich weniger lineares Story-Konzept verfolgt werden. Es werden gar Vergleiche zu dem Open-World-Rollenspiel The Elder Scrolls: Skyrim gezogen.