Assassin’s Creed Rogue HD – Neuauflage immer wahrscheinlicher

Erst kürzlich tauchten bei unterschiedlichen, italienischen Händlern der Eintrag zu Assassin’s Creed Rogue HD für PS4 und Xbox One auf. Nun verdichtet sich die Chance weiterhin auf eine HD-Neuauflage des Templer-Abenteuers von Shay Patrick Cormac. Denn auch das Korean Game Rating Board listet nun Assassin’s Creed Rogue HD und erteilte dem Titel eine Altersfreigabe.

Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass wir sehr bald mit einer offiziellen Ankündigung von Ubisoft rechnen können und somit Assassin’s Creed Rogue als HD-Neuauflage den Weg auf die PS4 und Xbox One findet. Der Titel erschien ursprünglich 2014 für PS3 und Xbox 360. Nachdem auch Ezio ein Comeback mit der Assassin’s Creed: The Ezio Collection feierte, ist es naheliegend, dass auch Shay Patrick Cormac sein Comeback auf der aktuellen Konsolen Generation feiern darf.