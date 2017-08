Assassin’s Creed Origins – Neues Video zum Kampfsystem

Nach der kreativen Schaffenspause im letzten Jahr dürfen wir und schon bald auf einen weiteren Ableger des ewigen Kampfes zwischen Templer und Assassinen freuen. Assassin’s Creed Origins will mit frischem Gameplay und einem neuen Setting überzeugen. Dabei wurde insbesondere das Kampfsystem stark überarbeitet.

Für langjährige Fans ist gerade diese Überarbeitung eine interessante Angelegenheit. Schon seit Beginn wird daran gewerkelt, mal mit guten Fortschritten und manchmal auch zum negativen hin. In einem neuen Video dürft ihr nun selbst sehen, ob es sich diesmal um einen Rückschritt handelt, oder doch um einen gelungenen Fortschritt. Die neuen Arenen werden hierbei ebenfalls etwas genauer beleuchtet.

Generell soll in Assassin’s Creed Origins deutlich mehr Abwechslung und Herausforderung durch das Kampfsystem aufkommen. Ob sich das bewahrheitet erfahren wir am 27.10.2017, wenn das Spiel offiziel für PC, PS4 und Xbox One erscheint.