Assassin’s Creed Origins – Neuer Trailer und Release-Termin

Nach den ersten bewegten Bildern von Assassin’s Creed Origins hat Ubisoft nun noch einen weiteren Trailer veröffentlicht. Während der Konferenz auf der E3 wurde der neue Trailer neben Mario + Rabbids Kingdom Battle, The Crew oder South Park: The Fractured But Whole gezeigt. Darin sehen wir zuerst das Wildleben Ägyptens, die epischen Landschaften, die Bevölkerung, wie sie ihrem Handwerk nachgeht und dann natürlich auch noch unseren Helden Bayek.

Nach dem Trailer wurde uns dann auch der Release-Termin des Spiels angekündigt. Assassin’s Creed Origins soll demnach am 27. Oktober 2017 erscheinen.