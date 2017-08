Assassin’s Creed Origins – Kein Scheitern mehr bei verlassen der Missions-Area

Das neue Assassin’s Creed Origins wird uns nach Ägypten entführen, wo wir der Geschichte von Bayek folgen werden. Erst kürzlich haben die Kollegen von IGN ein neues 4K-Gameplay-Video zum Action-Adventure veröffentlicht.

Das Video wird von Game Director Ashraf Ismail kommentiert, der so nochmal einige Details und Features näher bringt. In Assassin’s Creed Origins soll eine große, offene Welt geboten werden und was viele Fans sicherlich freuen wird zu hören, ist es diesmal möglich mehrere Missionen gleichzeitig anzunehmen. Dies bedeutet auch, dass eine Mission nicht automatisch als gescheitert gilt, wenn ihr die Missions-Area verlasst, so wie es bisher immer in allen anderen Assassin’s Creed-Teilen gewesen ist. Das spart Frust und Nerven.

„Da wir eine Welt haben, die wirklich lebendig und groß ist, wollen wir sicherstellen, dass alle Reibungspunkte wie, du hast die Zone verlassen, oder , du wurdest entdeckt, nicht mehr zum Missionsfehlschlag führen.“ So Ashraf Ismail. So habt ihr als Spieler die Freiheit welche Aufgaben ihr direkt angehen wollt oder nicht.

„Wenn ihr also mitten in der Erkundung seid und seht zufällig das Ziel einer Quest in der Nähe, liegt es an eurer Entscheidung ob ihr die Quest nun beenden wollt, da das Ziel in der Nähe ist oder nicht. Ihr könnt jederzeit zu dem Schritt der Quest zurückkommen ohne das euer Fortschritt verloren ging. Das Spiel wird sich nicht zurücksetzten.“ So Ashraf.

Ihr könnt also jederzeit an den Missionen weiter machen ohne, dass sich der Missionsfortschritt zurücksetzt wenn ihr das Missionsgebiet verlasst.

Assassin’s Creed Origins wird am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Eine Switch-Umsetzung wird es wohl nicht geben.