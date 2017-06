Assassin’s Creed Origins – Jede Menge Informationen geleakt

Es ist schon lange bekannt, dass Ubisoft an einem neuen Assassin’s Creed arbeitet, offiziell wurde Assassin’s Creed Origins allerdings noch nicht vorgestellt. Dennoch erreichen immer mal wieder geleakte Informationen, vermeintliche Gerüchte und sogar Fakes das Internet, rund um das neue Meuchelmörder-Spiel.

So auch diesmal und das kurz vor der E3 2017, auf welcher hoffentlich der Teil endlich offiziell, mit einem ersten Trailer angekündigt wird. Diesmal kommen die Informationen aus der Juli-Ausgabe von GameInformer, die schon vorher ihren Weg ins Netz gefunden hat.

Demnach sollen die Arbeiten an Assassin’s Creed Origins bereits vor der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Unity begonnen haben. Das Spiel soll am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 unx Xbox One erscheinen.

Auch ein komplett neues Kampfsystem soll mit an Bord sein, welches mehr auf Hit-Boxen setzt. Dieses beinhaltet auch eine neue KI und statt einer Mini-Map werdet ihr im oberen Eck des Bildschirms eine Art Kompass vorfinden, ähnlich wie bei The Elder Scrolls. Die NPCs sollen einen Tag- und Nacht-Zyklus haben bei dem sie essen, arbeiten und schlafen.

Auch das Sprinten erfolgt nicht mehr über einen Knopf sondern über den Analog-Stick. Zudem kehrt das Kriechen zurück. Die Eagle-Vision wird es weiterhin geben, allerdings wird sie Objekte highlighten anstatt Feinden. Alles im Spiel soll beklettert werden können, inklusive Berge und Felsen. Die rechte Schulter- und Trigger-Taste werden für die Angriffe genutzt. Während des Kampfes füllt sich eine Adrenalin-Leiste, so könnt ihr mächtige Angriffe auslösen.

Ihr werdet auch Unterwasser schwimmen können und dort verborgene Schätze in versunkenen Schiffen oder längst vergessenen Ruinen bergen können. An Land wird es möglich sein, Gräber zu erforschen. Die Rätsel sollen herausfordernder sein und es soll sich weniger um Schalterrätsel drehen.

Was die Handlung angeht, wird weiterhin ein großes Geheimnis daraus gemacht. Bekannt ist allerdings, dass die Story im Zeitraum des Aufstieg und Falls von Kleopatra stattfindet. Es wird größere und kleinere Städte geben, darunter auch Memphis und Alexandria.

Der Protagonist Bayek, wird zu Beginn eine Art Sheriff-Charakter sein, der erst später die Bruderschaft der Assassinen gründet. Er wird 30 Jahre alt sein. Bayek wird nicht der einzig spielbare Charakter sein, allerdings wird um die anderen Figuren noch ein Geheimnis gemacht.

Bei der Charakter Individualisierung werden keine Stats mehr verändert. Das Level-Cap wird bei 40 liegen und drei Pfade bieten: Seer, Warrior und Hunter. Ausrüstung und Waffen lassen sich mit diversen Materialen verbessern. Geblockte Pfeile können zudem ins Inventar aufgenommen werden. Mit der verstecken Klinge kann man keinen One-Hit-Kill mehr erzielen wenn die Gegner stärker sind.

Es wird legendäre Items zum looten geben und in der Arena wird es Gladiatoren-Kämpfe geben. Es können zwei Bögen und zwei Waffen gleichzeitig ausgerüstet werden, auch mit den Fäusten könnt ihr kämpfen. Es wird möglich sein mehrere Pfeile gleichzeitig zu verschießen, auch von einem Pferd oder Kamel aus. Zu guter Letzt könnt ihr noch Leichen mit Gift versehen, Feinde anlocken und Tiere zähmen.