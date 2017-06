Assassin’s Creed Origins – Größe der Spielwelt im Video

Nach der einjährigen Pause kehrt der Krieg zwischen Templer und Assassinen mit Assassin’s Creed Origins wieder zurück. Die Schaffenspause wurde genutzt, um neue Features und Ideen miteinzubringen und so dem Franchise neues Leben einzuhauchen. Außerdem wurde erneut eine riesige Welt erschaffen, die durch seine lebendige Atmosphäre überzeugen soll.

Bei einem Open-World RPG ist die Größe dieser Spielwelt immer eine wichtige Frage. Zum Glück gibt es die Antwort auf genau diese Frage nun im Videoformat. Nicht nur die Karte dürfen wir hier sehen, sondern können auch einen genauen Blick auf den Fähigkeitenbaum werfen.

Wie zu erkennen ist, entpuppt sich der neue Eintrag in das Franchise der Assassinen als sehr umfangreich. Ob Origins all die Versprechen und Hoffnungen erfüllt, wird sich am 27.10.2017 zeigen, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint.