Assassin’s Creed Origins – Die Neuerungen im Video

Auf der E3 2107 hat Ubisoft es endlich offiziell gemacht und Assassin’s Creed Origins mit einem schicken Trailer und jede menge Gameplay-Material präsentiert. Nun hat das YouTube-Magazin Ubisoft-TV ein weiteres Video zum Action-Rollenspiel hochgeladen, in dem wir weitere Gameplay-Szenen zu Gesicht bekommen.

Außerdem werden in dem Video die Neuerungen näher thematisiert und erläutert. Auch das Kampfsystem ist ein Thema, da dieses für den neuen Teil komplett überarbeitet und einiges abgeändert wurde. So setzt das neue Kampfsystem auf Hitboxen, bedeutet, dass keine vorprogrammierten Animationen mehr einsetzten sobald ihr den Angriffs-Knopf drückt, sondern ihr als Spieler selbst den größten Einfluss auf das Kampfgeschehen habt. Überall wo ihr also mit der Waffe hinschlägt, könnt ihr auch etwas treffen, demnach spielen die Größte, Länge und Schnelligkeit der Waffe eine wichtige Rolle sowie die Anzahl der Gegner. Alles wichtige Faktoren die einen entscheidenden Einfluss auf den Kampf haben können.

Des Weiteren werden auch die Rollenspielelemente genauer betrachtet sowie das neue Feature mit dem Adler Senu. Es lohnt sich also einen Blick in das Video zu riskieren.

Assassin’s Creed Origins wird am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Zudem hat Ubisoft bereits etliche Special und Collector’s Editionen angekündigt.