Assassin’s Creed Empire – Bild mit Hinweis auf Ägypten geleakt?

Zu Assassin’s Creed Empire ist ein erstes, vermeintliches Bild aufgetaucht, welches bestätigen könnte, dass sich der neue Teil der Reihe, tatsächlich in Ägypten abspielt. Ägypten als Lokation war immerhin schon mehrfach im Gespräch und einige Fans würden dies sicherlich sehr begrüßen. Allerdings wurde diese Lokation, noch nie wirklich von Ubisoft bestätigt. Wie man in dem geleakten Bild allerdings erkennen kann, könnte es sich hierbei um eine Pyramide handeln, was natürlich auf Ägypten schließen lässt.

Auch wenn dieses Jahr definitiv kein großer Assassin’s Creed Teil mehr erscheinen wird, wird natürlich hinter verschlossenen Türen schon längst am dem neuen Titel gewerkelt. Schließlich hat sich Ubisoft die Kritik zu Herzen genommen und sich deswegen, dafür entschieden mehr Zeit für die Entwicklung zu investieren. Wie Ubisoft sogar zuletzt bekannt gab, ist es sogar fraglich ob Assassin’s Creed Empire 2017 oder sogar erst 2018 erscheinen wird. Dies hängt ganz davon ab wie gut das Team voran kommt und wann man das Gefühl hat, dass das Spiel wirklich fertig und bereit ist.

Zudem soll Assassin’s Creed Empire bei Ubisoft Montreal in entwicklung sein, dasselbe Studio was auch für Assassin’s Creed 4 Black Flag verantwortlich war. Allerdings gab es auch dazu noch keine wirkliche Stellungnahme. Es bleibt also mit Spannung abzuwarten wie sich der neue Meuchelmörder-Teil entwickelt und ob die Kapunzenträger endlich wieder zu ihren alten Wurzeln des Erfolges finden.