Assassin’s Creed 2 – Neuer Patch entfernt merkwürdigen NPC

Kurz nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed: The Ezio Collection kursierte ein Video im Netz, das zeigen sollte, wie schlecht die Spiele auf die aktuelle Konsolengeneration portiert wurden. Besonders herausgestochen hatte dabei ein NPC in der ersten Erinnerungssequenz des zweiten Teils. Nach Facy McNoface in Assassin’s Creed: Unity und The Divison also ein weiterer Charakter in einem Ubisoft-Spiel, der an Merkwürdigkeit kaum zu übertreffen ist.

Wie sich allerdings später herausstellte, hat Ubisoft eine hervorragende Arbeit bei der Portierung der Spiele geleistet, denn der NPC und die Bugs beim Klettern existieren bereits in der Originalversion. Außerdem ist der NPC im Video zufallsgeneriert, was bedeutet, dass ihn nicht jeder zu Gesicht bekommt. (Anmerkung des Autors: Nach drei erfolglosen Versuchen, den NPC in meiner PS4-Version zu finden, habe ich aufgegeben. Er sah tatsächlich jedes Mal anders aus.)

Trotzdem hat Ubisoft diesen Bug nicht auf sich sitzen lassen und kürzlich das Update 1.02 für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

# Visual FIXED – A weird NPC face appears in Assassin’s Creed 2 Sequence 1, Memory 1 # Sound FIXED – Background music stops after performing a synchronization on a view point in Assassin’s Creed 2

Lebe wohl, merkwürdiges Gesicht! Wir werden dich vermissen.