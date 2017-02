ARMS – Zwei neue Trailer stellen Charaktere vor

Nintendo hat zwei neue Trailer zum Beat’em Up ARMS veröffentlicht, die ein paar Charaktere und deren Fähigkeiten näher vorstellt. Genauer werden fünf verschiedene Kämpfer näher beleuchtet.

Springman kann gegnerische Angriffe blocken und so perfekt kontern. Zudem sollte er nur noch ein Viertel seiner Energie haben, wechselt er in den Charge-Modus und verursacht so etwas mehr Schaden. Ribbon Girl kann durch Sprünge den Angriffen ausweichen und kann selbst in der Luft wiederrum angreifen.

Ninjara kann sich teleportieren und so ausweichen, ganz im Stil eines Ninjas. Master Mummy hingegen ist eher ein schwerfälliger und sehr großer Charakter, dafür hat er aber auch mehr Angriffspower. Zudem wenn er sich verteidigt, kann er etwas an Energie regenerieren. Zu guter Letzt wurde noch Mechanica vorgestellt. Sie kann kurzzeitig Schweben und verschiedene Schläge ausrichten.

ARMS wird im Frühjahr 2017 für Nintendo Switch erscheinen.