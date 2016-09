Armored Core – From Software arbeiten an neuem Ableger

Kein neues Souls? Kein Bloodborne? Eine neue Marke ist auch nicht in Arbeit? Nein. From Software wollen ein neues Armored Core entwickeln, die Reihe, mit der die Entwickler vor ihrer großen Berühmtheit ihre Brötchen verdienten. Allerdings steht nur die Frage im Raum, ob sie auch den Schwierigkeitsgrad an ein Dark Souls anknüpfen wollen. Es bleibt spannend. Die Kollegen von Dualshockers konnten diesbezüglich ein Gespräch mit From Software Präsident Hidetaka Miyazaki führen. Einen Termin und detaillierte Infos gibt es bisher allerdings nicht. Also abwarten und Tee trinken.

Armored Core hat bereits eine lange Geschichte zu verzeichnen. Im Jahre 1997 erschien der erste Ableger des Franchises für die damals frische Playstation 1. Bis 2013 folgten viele weitere Teile über die Konsolen Generationen hinweg. Fans werden sich also sicherlich freuen.

Quelle: playm.de