Ark: Survival Evolved – Scorched Earth-DLC vorgestellt

Ark: Survival Evolved steckt zwar noch immer in der Early Access-Phase, dies hindert das Entwicklerstudio Wildcard jedoch nicht daran, einen kostenpflichtigen DLC zu veröffentlichen. Dieser nennt sich Scorched Earth und liefert ein neues Gebiet samt dort ansässiger Kreaturen. Darüber hinaus gibt es neue Dinge zum Craften und als Highlight kann man einen Drachen antreffen.

Vielen Spielern stößt dies sauer auf und die Community ist in ihrer Meinung zum Bezahl-DLC, besonders in dieser Phase des Spiels, gespalten. Der Inhalt an sich kommt zwar gut an, dass man dafür löhnen soll, gefällt hingegen nicht jedem.

Der DLC zu Ark kann bei Steam oder für die Xbox One gekauft werden. 19,99 Euro werden hierfür fällig.