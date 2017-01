Apocalypse Now – Klassiker erhält Horrorspiel

Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now ist zweifelsohne ein Klassiker der Filmgeschichte. Dementsprechend wäre eine Videospieladaption keine schlechte Idee, immerhin dachten sich das die Männer und Frauen hinter dieser Kickstarter-Kampagne. Erfahrene Entwickler, die schon an Spielen wie Fallout, FarCry und Wasteland gearbeitet haben, setzen sich zusammen und planen diese Umsatzung mit der Zustimmung von Coppola selbst.

Alle Informationen rund um das Projekt findet ihr auf der oben verlinkten Seite. Das Team betont, dass es sich hierbei nicht um einen Shooter handeln wird. Vielmehr dürfen wir einen psychischen Horrortrip erwarten, welcher mit reichlich RPG Elementen abgerundet wird. Das Ziel für eine Vollendung der PC-Version liegt bei 900000 US-Dollar. Wird durch die Kampagne mehr als 2,5 Millionen US-Dollar eingenommen, werden sogar Xbox One und PS4-Version des Spiels entwickelt.

Ein durchaus interessantes Projekt, dass nach einer sehr langen Pre-Production nun in die Vollen gehen möchte. Wer interessiert an dem Setting ist oder einfach nur Fan des Filmklassikers sollte durchaus mal reinschnuppern. Die Verantwortlichen können auf jeden Fall eine Menge Erfahrung vorweisen und sind durchaus in der Lage uns ein hochwertiges Spiel zu liefern.