Apocalypse Now – Kickstarter-Kampagne abgebrochen

Nach gerade einmal 21 Tagen ist Schluss mit der Kickstarter-Kampagne zu Apocalypse Now. Wie wir bereits berichteten, wollte Entwickler Erebus LLC 900.000 Dollar sammeln, um ein Videospiel zu Francis Ford Coppolas Klassiker zu entwickeln. Sogar den Segen des berühmten Regisseurs konnte man erhalten.

Doch nachdem die Entwickler kurz vor Ende der Kampagne gerade einmal 19% des Ziels erreicht hatten, zogen sie die Reißleine. Bereits am 27. Januar veröffentlichte man folgende Mitteilung an alle Kickstart-Unterstützer, in der man auf Probleme einging:

When we launched this campaign, we made a mistake. We forgot that many of you have been disappointed by overreaching games and overreaching promises. We had stopped paying attention to the Kickstarter world, when we put our heads down and went to work on this full-steam about 18 months ago — first with documents and then with prototypes. Because we went upriver, we did not remember that those of you who love games and those of you who love Apocalypse Now would immediately treat the announcement not with excitement, but with concern.