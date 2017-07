Antique Carnevale – Square Enix kündigt neues Spiel an

Square Enix hat überraschenderweise ein neues Rollenspiel namens Antique Carnevale angekündigt. Auch ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht, der einen Charakter namens Bernhard zeigt.

Am Anfang des Videos sind zudem Silhouetten von vier weiteren Charakteren zu sehen. Auch diese sollen jeweils in einem kurzen Video vorgestellt werden die am 7. Juli, 10. Juli, 12. Juli und am 14. Juli veröffentlicht werden sollen.

Zudem verspricht der erste Trailer, dass am 18. Juli weitere Informationen zu dem Titel bekannt gegeben werden, denn bisher ist nicht allzu viel bekannt. Auch für welche Plattformen Antique Carnevale erscheinen wird, ist noch gänzlich unklar und somit ist es schwer einzuschätzen ob wir uns hier auf einen Konsolen oder gar Mobilen-Titel freuen können.

Immerhin lieferte Square Enix eine kleine Story-Beschreibung:

Hast du jemals über den Unterschied zwischen “Dingen“ und “lebenden Dingen“ nachgedacht?

Oder den Unterschied zwischen einer “Puppe“ und einer “Person“?

Wenn du fragst, werden die Leute vermutlich antworten: “Sie sind nicht in der Lage sich selbstständig zu bewegen.“

Allerdings, nach dem Betreten des Labyrinths….

Ist eine “Puppe“ wirklich ein Ding, das sich nicht selbstständig bewegen kann?

Ist eine “Person“ wirklich jemand, der eine Puppe mit seinem eigenen Willen bewegt?

Herumwandern, während man einen Ausgang sucht, verirren sich die Reisenden komplett…

Und der eine Junge, der das Labyrinth besucht hatte…

Er wird zuhören. Der anhaltende Schrei dieser “Person“ die im Labyrinth verfaulte.

Er wird wissen. Die Wünsche der “Puppe“ die im Labyrinth gefangen ist.

Dieser junge Mann, der zwischen der “Person“ und der “Puppe“ steht…

Wir beten.

Bernhard selbst ist die Inkarnation der beschworenen Wyvern-Bestie. Normalerweise bewacht er die Stadt als junger Hauptmann von Valamion. Er hat einen starken Sinn für Gerechtigkeit, aber er neigt oft zu schnellen Schlussfolgerungen, was dazu führt, dass die Menschen um ihn herum ihn beruhigen müssen. Er wurde damit beauftragt, den nächsten Meister der nächsten Generation zu suchen.

Auf der offiziellen, japanischen Website sind zudem interessante Tags zu finden, die weitere Aufschlüsse zum Spiel geben. So lassen sich dort die Tags “Brettspiel“, “RPG“. “Schach“, “Othello“, “Reversi“ und “Kampf“ finden. Demnach könnte es sich bei Antique Carnevale um ein JRPG mit diversen, strategischen Brettspiel-Elementen handeln.