Antique Carnevale – Vierter Charakter-Trailer

Square Enix veröffentlicht den vierten Charakter-Trailer zum mysteriösen, neuen Spiel Antique Carnevale.

Die vierte und somit vorletzte Silhouette die, mit dem neuen Trailer enthüllt wurde, ist der Charakter May. Sie ist die Inkarnation des beschworenen Biestes Sylphide. Sie führt die Windleute als ein Beschwörer und schützt die Waldregion Silfania. Ihr Erscheinungsbild ist wie ein Mädchen aus einem Märchen und sie scheint sehr sanft und nachdenklich zu sein. Sie wird von der aktuellen Situation geschädigt, wodurch der Wind durch Verschmutzung stagniert wegen der Avalong Company.

Yui Ogura wird ihre Stimme May leihen. Sie hat bereits Charakteren wie Lilia von Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Excella von Summon Night 5, Am von Summon Night 6 und Yunoha vom Anime Aquarion Evol gesprochen, die dem ein oder anderen vielleicht bekannt sein dürften.

Der letzte Charakter wird am 14.Juli in einem Trailer vorgestellt. Nähere Informationen zum Spiel soll es dann am 18.Juli geben. Vielleicht erfahren wir dann auch endlich für welche Plattform Antique Carnevale erscheinen wird. Auch um was es sich für ein Spiel handelt, ist noch nicht ganz klar, vermutet wird ein JRPG mit strategischen Brettspiel-Elementen.