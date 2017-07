Antique Carnevale – Dritter Charakter-Trailer

Wie vorab angekündigt und versprochen, veröffentlichte Square Enix heute den dritten Charakter-Trailer zum mysteriösen, neuen JRPG Antique Carnevale.

Dir dritte Silhouette die enthüllt wird, ist der Charakter Thomas. Er ist die Inkarnation des beschworenen Biestes Fenrir. Er ist einer der Feen namens Seklei, der die Leute des Eises führt und die Küstenregion namens Elivia beschützt. Er ist bekannt als ein rücksichtsloser Beschützer, der niemals lächelt. Er ist beliebt bei den Menschen des Eises wegen seines Aussehens, dank seines Erscheinungsbildes als junger Junge.

Die japanische Stimme bekommt er von Yuki Kaji geliehen, der bereits bekannten Charakteren seine Stimme verliehen hat. Darunter zählt Eren Yeager von Attack on Titan und Hope von Final Fantasy 13.

Noch zwei weitere Silhouetten stehen aus, die jeweils am 12.Juli und am 14.Juli mit einem Trailer enthüllt werden. Konkretere Informationen zum Spiel selbst soll es am 18.Juli geben.