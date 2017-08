Anno 1800 – Ubisoft kündigt neuen Teil auf der gamescom 2017 an und zeigt Trailer und Screenshots

Noch bevor die gamescom 2017 für alle Besucher die Hallen öffnete, kündigte Ubisoft einen neuen Teil der Anno-Reihe an. Mit Anno 1800 begeben wir uns wieder in die Vergangenheit und können Zivilisationen aufbauen und zu Fall bringen, Städte zu großer Macht verhelfen oder in den Ruin wirtschaften. Viel ist über den Inhalt von Anno 1800 noch nicht bekannt, der erste Trailer zeigt ein Schiff, das gerade anlegt und gibt einen ersten Eindruck der Städte und Möglichkeiten. Mit dabei ist unter anderem eine große Ausstellung, die an die Weltausstellungen erinnert (die erste gab es 1851 in London, bekannt ist auch die Ausstellung in Paris 1889, für die der Eiffelturm gebaut wurde und natürlich die Expo in Hannover 2000).

Im Winter 2018 soll Anno 1800 für den PC erscheinen. Bis dahin wird Ubisoft sicherlich noch das ein oder andere Detail Preis geben.