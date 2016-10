Bereits vor geraumer Zeit wurde eine Direct zum Thema Animal Crossing in den Raum gestellt. Nun haben wir die offizielle Ankündigung erhalten.

So wird es bereits morgen, am 2. November um 15 Uhr unserer Zeit, soweit sein, dass wir Informationen zum großen Update von New Leaf erfahren. Möglicherweise gibt es auch Infos zur App, die im kommenden Jahr erscheinen soll.

Zu sehen ist die Direct auf dem offiziellen Twitch-Kanal.