Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – Alles was ihr wissen müsst im Trailer

Auch wenn das Welcome amiibo-Update von Animal Crossing: New Leaf seit ein paar Tagen draußen ist, werden sich viele von euch sicherlich fragen: Was genau hat sich eigentlich jetzt geändert?

Diese Frage wird in einem Trailer von Nintendo direkt beantwortet. Ihr erfahrt also, was es für Neuerungen und Verbesserungen gibt. Jedoch wird im Trailer nicht alles verraten, sodass ihr noch genügend Sachen selbst entdecken könnt.