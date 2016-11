Animal Crossing: New Leaf – Vorsicht beim Verkauf der Stadt

Mit dem großen Update für Animal Crossing: New Leaf kamen nicht nur neue Features für eure Stadt hinzu, ab sofort könnt ihr bei einem Neubeginn eure alte Stadt verkaufen und so ein paar Sternis mitnehmen.

Doch beim Verkauf der Stadt solltet ihr aufpassen, da ihr erst ab einer bestimmten Größe ein Angebot von Tom Nook erhaltet. Nintendo of America hat dazu folgendes Bild veröffentlicht:

Tom Nook may only offer to buy your town in #ACNL if it is level three or higher – check your town tree before you talk to Isabelle! pic.twitter.com/FVy7Fc6ke4

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 4. November 2016