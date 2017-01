Animal Crossing: New Leaf – Trailer zeigt euch Melinda

Wie? Ihr habt zu Weihnachten keinen Nintendo 3DS mit Animal Crossing: New Leaf bekommen? Das ist schade, denn so müsst ihr euch den folgenden Trailer einfach so anschauen und damit noch mehr Lust auf das Spiel bekommen.

Denn in dem Filmchen wird der Fokus auf die Einbindung des Melinda amiibos gelegt. Außerdem könnt ihr einen wunderbaren Einblick in das Spiel bekommen, das im letzten Jahr als „Welcome amiibo“-Edition einen Re-Release erhalten hat.