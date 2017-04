Amiibo – Link, Corrin, Cloud und Bayonetta in Anmarsch

Auf der Nintendo Direct ging es nicht nur um Spiele sondern auch die kleinen Sammelfiguren kamen mal wieder ins Gespräch. Nachdem es um Corrin, Bayonetta und Cloud recht still wurde, haben die Amiibo-Figuren endlich ein Erscheinungsdatum. Zudem wurden drei neue Amiibos zu The Legend of Zelda-Held Link angekündigt.

Die drei Link-Figuren präsentieren den Helden im grünen Gewand aus früheren Teilen der Reihe. So werden sich bald der Majora’s Mask, der Skyward Sword und der Twilight Princess Link dazugesellen und vielleicht euer Regal schmücken. Ab dem 23. Juni könnt ihr die drei Link-Amiibos erwerben.

Bald wird auch endlich die Super Smash Bros.-Colletion vollendet sein, denn Bayonetta, Cloud und Corrin haben endlich ein Erscheinungsdatum. Zudem wird es die Amiibos jeweils in zwei Varianten geben. So könnt ihr Corrin in der Female als auch der Male-Version bekommen, Cloud im originallen Final Fantasy 7 oder im Advent Children-Outfit und Bayonetta in den jeweiligen Outfits aus den beiden Spielen. Erscheinen werden die Figuren am 21. Juli.