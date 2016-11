Amazon Cyber Monday – Deals und Angebote vom 25.11.2016

Ein weitere grandioser Tag voller Angebote erwartet uns. Was der Amazon Cyber Monday diesen Freitag so mit sich bringt, sammeln wir hier einfach, Und damit ihr es einfach habt, sind das natürlich alles Angebote die mit Gaming zu tun haben. Was anderes brauchen wir doch auch gar nicht. Und wir machen es noch einfacher, alle Uhrzeiten und natürlich Links findet ihr in folgender Liste.

Alle Angebote sind nach deren Prime-Zeit sortiert, bedeutet also Nicht-Primemitglieder müssen sich etwa 30 Minuten länger gedulden.

06:00 – 11:00 Uhr

07:20: Street Fighter V Arcade FightStick für PS3 und PS4

08:05: Naruto Shipudden – Ultimate Ninja Storm

08:10: Mad Catz M.M.O.TE Gaming Maus

08:25: Tritton Pro+ 5.1 Surround Headset

09:30: Razer Mano’war Gaming Headset

09:55: Dragon Ball Xenoverse 2

10:00: HoLife 7200dpi Gaming Maus

11:00: DBPOWER Gaming Tastatur

11:00 – 18:00 Uhr

12:00: Mad Catz F.R.E.Q. TE – 7.1 Gaming Headset für PS4 und PC

12:15: GameSir G3w Android Gamepad Gamecontroller

13:55: Speedlink Drift O.Z. Lenkrad für PC

14:35: Tritton Kama Stereo Headset für Xbox One

15:00: Razer BlackWidow Chrome Mechanische Gaming Tastatur

15:40: Mad Catz Micro C.T.R.L.R für Android und Amazon FireTV

17:15: Tritton Kunai Stereo Headset für PS4/PS3 und Vita

18:00: Batman: Return to Arkham (PS4)

18:00 – 20:00 Uhr

18:40: Tritton AX 180 Stereo Headset

18:40: Real Arcade Pro One Kai für Xbox One

19:05: ROXIO Game Capture HD Pro

19:20: Batman: Return to Arkham (Xbox One)

19:20: Mad Catz R,A.T.1 Maus

19:25: Real Arcade Pro Premium VlX für PS4

Alle Angebote sind zeitlich begrenzt verfügbar und nur solange der Vorrat reicht. Los, aud Schnäppchenjagd!