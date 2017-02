Ama’s Lullaby – Point and Click trifft auf Cyberpunk

Wer auf der Suche nach seltenen, teils außergewöhnlichen Spieleperlen ist, weit ab von den großen Entwicklern, der wird bei Kickstarter fündig. Hier tummeln sich zahlreiche Projekte die eure Unterstützung benötigen und darunter findet man auch die ein oder andere interessante Idee. Zu diesen Projekten zählt auch Ama’s Lullaby, ein Point and Click-Adventure in einer Cyberpunk-Welt, welches erst kürzlich auf Kickstarter live ging.

Nach der Ankündigung, eines potenziellen Einflusses zwischen der Erde und einem Astroiden, bringt eine Raumfahrt-Mission, die von einer AI angeführt wird, ein junges Informatik-Wunder namens Ama, diese zur 1.Kolonie eines anderen Planeten. Dieser Ort wurde von Maschinen für Menschen erbaut. Zusammen mit ihrem Vater hat Ama diese AI erschaffen und ist nun die Botschafterin der Menschheit. Beschützt wird sie von ihrem künstlichen Wesen. Allerdings wird sie bald den wahren Grund ihrer Anwesenheit in der Kolonie herausfinden und das seltsame Verhalten ihrer Bewohner bemerken, genau dann fällt ihre Welt plötzlich auseinander.

Zusammen mit Ama werdet ihr das Point and Click-Adventure in der Cyberpunk-Welt erleben und die Kolonie erkunden. Dank Amas Programmiertalent seid ihr auch in der Lage euch in das Netzwerk der Stadt zu hacken, eines der großen Features von Ama’s Lullaby. So könnt ihr an Informationen und wichtige Daten gelangen, aber seid vorsichtig denn jede Action hat auch ihre Konsequenzen, zudem könnt ihr so leichte Beute werden, wenn ihr auffliegen solltet. Ihr solltet also aufpassen beim Hacken nicht vom anderen System erwischt zu werden.

Besonders Wert legen die Entwickler auf die hochwertige, visuelle Atmosphäre des Spiels, die Dialoge und die Interaktionen mit den Charakteren. Zudem soll ein hoher Wiederspielwert gewährleistet werden, da jede neue Spielsession unterschiedliche Erfahrungen bringen soll. Solltet ihr also Interesse haben, dann werft doch mal einen Blick in das Projekt. Erscheinen soll der Titel voraussichtlich im April 2019 und wird für PC sowohl für Mac als auch Linux entwickelt.