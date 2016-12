Alien: Isolation – So wenig Spieler haben das Spiel beendet

Eines lässt sich nicht leugnen: Mit Alien: Isolation hat das Entwicklerteam von Creative Assembly ein hervorragendes Game geschaffen, dessen bedrohliche und angsteinflößende Atmosphäre das ganze Spiel hindurch greifbar ist. Dennoch – oder vielleicht grade deswegen – ist die Zahl derer, die das Spiel tatsächlich durchgespielt haben, überraschend gering.

Auch wenn man mit seinem Bewegungsmelder seine Feinde, allen voran das Alien selbst, lokalisieren kann und auch über einige selbstgebaute Waffen und dergleichen verfügt, gibt es dennoch keinen Moment im Game, in dem man sich selbst überlegen wähnt. Die permanente Bedrohung durch das unbesiegbare Alien und die Übermacht an Xenomorphen und Adroiden lassen den Spieler in einem dauerhaften Zustand des Horrors und der Todesangst durch die einem Labyrinth gleichenden Gänge des Raumschiffs Sevastopol wandeln.

Dennoch scheint es überraschend, wie viele der User, die Alien: Isolation auf der PS3 oder PS4 gespielt haben, diese Atmosphäre nicht durchgehend ertragen konnten und das Spiel deshalb nicht beendet haben. Die Trophäe mit dem Titel „Ripley, Signing Off“, die man mit Abschluss des Spiels erreicht, haben lediglich 15,4% aller Spieler je freigeschaltet.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es komplett durch Alien:Isolation geschafft und wenn ja, auf welcher Plattform und welche Tricks hattet ihr gegen die ständige Panik?