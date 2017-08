Akte YouTube: MarleyThirteen – Call of Duty auf Schottisch

Wenn wir ehrlich sind, erwarten wir bei YouTubern, die sich auf das Thema Call of Duty spezialisieren, irgendwelche Videos von Kids, die mit ihren spektakulären Kills und 100. Prestige-Rang protzen. Jedoch gibt es auch hier einige Ausnahmen von der Regel. Eine der wirklich unterhaltsamsten Ausnahmen bildet da jedoch MarleyThirteen.

Ich persönlich bin via Facebook auf die Videos aufmerksam geworden und wurde sofort großartig unterhalten. Denn im Vergleich zum durchschnittlichen Gaming-YouTuber verzichtet der 20-jährige Marley auf übertriebene Brüllerei in seinen Videos, sondern fokussiert sich auf das, was tatsächlich zählt: den Inhalt der Videos.

Daher ist sein Ziel nicht verwunderlich, dass er und seine Zuschauer etwas zu lachen und eine großartige Zeit haben. Wie bereits erwähnt, konzentriert er sich vor allem auf Themen, die mit dem Call of Duty-Franchise zu tun haben. Ein Beispiel wäre dort, eine Übersicht der schlechtesten Maps aller Spiele der Serie oder unlogische Dinge, die das Franchise begleiten.

Sollte euch das Video gefallen und ihr alles, trotz des schottischen Akzents, verstanden haben, solltet ihr einen Blick auf den YouTube-Channel werfen. Dort gibt es nicht nur Auflistungen zu Inhalten aus Call of Duty, sondern auch Videos zu einzelnen Themen, wie das Messern in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Falls ihr eher weniger mit Call of Duty anfangen könnt, bietet der Channel einige Videos zu anderen Spielen, in denen vor allem Qualität in Augenschein genommen wird.

Solltet ihr nun auf den Geschmack gekommen sein und mehr von Marley und seinen Videos sehen wollen, dann stattet doch einfach seinem YouTube-Channel einen Besuch ab. Zu finden ist er außerdem auf Twitch.tv, sowie Facebook und Twitter.

Habt ihr einen Vorschlag für einen weiteren Channel, den wir in Akte YouTube vorstellen sollten? Dann ab damit in die Kommentare!