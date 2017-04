Agents of Mayhem – Neuer Trailer zum Saints-Row-Ableger veröffentlicht

Publisher Deep Silver und Entwicklerstudio Voltion stellen im neuen Trailer zu Agents of Mayhem „Bad vs Evil“ die Agenten von M.A.Y.H.E.M. (The Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds) vor. Und präsentieren uns ganz nebenbei ein paar Gameplay-Szenen.

Im Video, wie im Game später, treten die Streiter von M.A.Y.H.E.M. gegen die Superschurkenorganisation L.E.G.I.O.N. (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) und ihren Boss Dr. Babylon an. Der Trailer zeigt, wie Spieler zwischen den zuvor selektierten Teammitgliedern im Kampf wechseln kann, um die spezifischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere einzusetzen.



Auch im Spinoff der bekannten Open-World-Serie Saints Row erwartet uns offensichtlich der typische schwarze Humor und jede Menge Action. Bis zum 18. August 2017 müssen sich Fans des Spiele-Universums und andere Neugierige noch gedulden, dann soll Agents of Mayhem erscheinen.