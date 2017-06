A Way Out – Neues Koop-Abenteuer enthüllt

Auf der EA-Play-Konferenz kündigte Electronic Arts ein neues Koop-Abenteuer namens A Way Out. Dieses entsteht in Zusammenarbeit mit Hazelight, die bekannt für den Titel Brothers: A Tale of Two Sons sind.

In A Way Out erlebt ihr die Geschichte von Leo und Vincent, die gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Was zunächst als spannende Flucht beginnt, ändert sich schnell in ein emotionales Abenteuer, dass ihr je gesehen oder gespielt habt. Das Spiel ist als Splitscreen konzipiert, dass ihr entweder Online oder Lokal auf eurem Sofa mit einem Freund erleben könnt. Hierbei wird jeder Spieler einer der beiden Protagonisten steuern und so zusammenarbeiten um einen Ausweg aus dem Gefängnis zu finden.

Wie ihr dem gezeigten Gameplay entnehmen könnt, erwarten euch hier nicht nur Schleichpassagen sondern auch Verfolgungsjagten, Schusswechsel und gar harte Nahkampfgefechte. Zudem werdet ihr im Laufe des Spiels mehr über die beiden Protagonisten erfahren.

Erscheinen soll A Way Out für PS4, Xbox One und PC. Ein konkretes Erscheinungsdatum wurde allerdings nicht genannt.