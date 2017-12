A Way Out – Hat ein konkretes Erscheinungsdatum

Die Macher von Brothers: A Tale of Two Sons haben zur E3 2017 ihr neues Koop-Abenteuer A Way Out präsentiert und konnten mit dem ersten Trailer schon überzeugen. Wie Electronic Arts und Hazelight Studios nun bekannt gab, bekommt A Way Out endlich ein konkretes Erscheinungsdatum spendiert.

Somit soll der Titel am 23. März 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Auch ein neuer Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht der die zwei Protagonisten Vincent und Leo nochmal näher bringen soll. Die beiden Männer schließen sich nämlich zusammen um einen gewagten Gefängnisausbruch zu starten. Hierbei werdet ihr ein actiongeladenes Abenteuer erleben und die Lebensgeschichte der beiden Charaktere erfahren.

Es soll sogar möglich sein A Way Out online mit einem Freund zu spielen, ohne das dieser eine Kopie des Spiels besitzt. Laut dem Director Josef Fares muss nur einer der beiden Teilnehmer das Spiel kaufen, während der andere die sogenannte Friends Pass Trial herunterladen kann.