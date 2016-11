A Good Bundle – Indies für einen guten Zweck

Die Verbindung zwischen Games und Charity haben nicht nur die Menschen hinter dem Humble Bundle entdeckt. Bei itch.io, einer Plattform auf der zahlreiche Indie Titel zur Verfügung und zum Kauf bereit stehen, gibt es derzeit die Möglichkeit diverse Titel für wenig Geld zu erwerben. Die Aktion läuft unter dem Titel A Good Bundle. Das Geld kommt zwei Organisationen zu Gute, die sich unter anderem für Bürgerrechte einsetzen.

This is A Good Bundle. A bunch of creators are sharing their works to combat some of the ugliness in our world.

100% of the proceeds from this bundle will be split 50-50 between the ACLU (American Civil Liberties Union) and Planned Parenthood.