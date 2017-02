8 DOORS – Earthbound meets Undertale

Am 31.01.2017 startete die Kickstarter-Kampagne zum sehr ambitionierten Rollenspiel 8 DOORS. Das Entwicklerteam der Rootless Studios orientiert sich vor allem an Earthbound und Undertale. Eine Mischung aus beiden Titeln, vereint in einem Spiel, kann doch nur etwas gutes bedeuten. In klassischer 2D-RPG-Manier erlebt der Spieler eine fantastische Reise mit allerlei Nebenquests und einem starken Fokus auf der Story. Verschiedene Enden, die durch Entscheidungen des Spielers herbeigeführt werden, ermutigen zudem zu mehreren Durchläufen, was die Spielzeit, die auf 12 Stunden geschätzt wird, noch einmal um einiges erhöhen wird.

Im Afterlife existiert ein so genanntes Ghost Hotel, in dem die Seelen der kürzlich verstorbenen ihren letzten Tag so angenehm wie möglich verbringen dürfen. Doch plötzlich erscheint der Geist eines Menschen, der nicht auf der Liste der Lebenden zu finden war, im Hotel und das Chaos nimmt seinen Lauf und wirkt sich auch auf die Welt der Lebenden aus. Nachdem der Vater unserer Protagonistin Lilly zu einem Opfer dieses Chaos wird, zieht sie aus, um ihn zu retten und erfährt dabei von dieser Welt, die nach dem Tod existiert. Im Afterlife angekommen, schließt sie einen Vertrag mit dem Herrscher der Hölle, um ihren Vater zu retten. Doch wird die es schaffen?

Na, Interesse geweckt? Dann unterstützt das Ganze doch über die offizielle Kickstarter–Kampagne der Entwickler, welche noch bis zum 12. März läuft.