Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Launch-Trailer zum heutigen Release der ersten Episode

Die Veröffentlichung der ersten Episode „Tangled Up in Blue“ zu –Telltales neustem Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series steht in den Startlöchern. Pünkltich zum Launch-Tag gibt es einen Trailer, der den Spielern den Spielstart versüßen soll.

Die erste von fünf geplanten Episoden ist ab dem heutigen 18. April als Download für PC, Konsolen und Mobilgeräte erhältlich. Ab Mai soll dann auch die Season-Pass-Disc im Einzelhandel erwerblich sein.

Im Mittelpunkt der Handlung von Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series steht Protagonist Star-Lord, der gemeinsam mit seinem Team aus Antihelden, bestehend aus Gamora, Drax, Rocket und Groot, (mal wieder) die Galaxy retten muss. In typischer Telltale-Adventure-Manier, gilt es wichtige Entscheidungen zu treffen, die die Handlung nachhaltig beeinflussen. Über Dialoge mit ingame Charakteren und Interaktionen mit Objekten kann der Spieler die Spielwelt erkunden. Kämpfe laufen über Quick-Time-Events ab.