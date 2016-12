State of Decay 2 – Infos zum Multiplayer und PVP

Seit der Ankündigung von State of Decay 2 bei der diesjährigen E3 hüllte sich der Entwickler Undead Labs in Schweigen. Weder bei Reddit, noch in den offiziellen Foren oder dem hauseigenen Twitter-Kanal gab es Details zum Nachfolger. IGN macht dem Fasten ein Ende und versorgt die ausgehungerten Fans mit bissfesten Informationen.

Demzufolge bestätigt man zwar, dass die Spielwelt größer als noch im ersten Teil sein wird, doch hält man sich mit konkreten Zahlen zurück. Man habe die Wünsche der Fans erhört und möchte selbige auch erfüllen. Vor allem der Ruf nach einem funktionierenden Multiplayer war jahrelang ein großes Thema in der Community, war für den ersten Teil aber schlicht nicht realisierbar.

State of Decay 2 wiederum stellt den Multiplayer in den Mittelpunkt. Das gemeinsame Zusammenspiel soll dynamisch sein und Teil eurer Geschichte werden. Richtigen PVP dürfen wir übrigens nicht erwarten, was angesichts der Masse an PVP-lastigen Survival-Spielen aber auch nicht nötig ist.

Trotz allem wird der Multiplayer nicht erzwungen, alle Spieler können jederzeit eigene Wege gehen und das klassische State of Decay Feeling genießen, immer mit dem Wissen, dass der Nachbar keine künstliche Intelligenz, sondern der sehr lebendige Kollege ist, was alles vielleicht etwas spannender macht. Weitere Details sowie neue Concept Arts erfahrt ihr beim offiziellen Enthüllungsartikel bei IGN First.

Wann genau State of Decay 2 erscheint, ist noch nicht klar. Wohl aber, dass sowohl Xbox One als auch Windows 10 Nutzer in den Genuss des Zombie Survival Games kommen.