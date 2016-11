Rayman – Neuauflage des Soundtracks bei Kickstarter

Rayman war damals, Mitte der Neunziger, als es zu einem von Ubisofts Meilenstein wurde, grandios. Auch heute hat der Herr ohne Arme und Beine nichts von seinem Charme verloren, 2013 erschien das letzte große Abenteuer, Rayman Legends, 2015 noch ein Mobile Titel. Sollte euch folgender Soundtrack immer noch glücklich stimmen, haben wir gute Nachrichten für euch.

Nach einer Live-Jazzband-Interpretation und weiteren Neuauflagen will Rémi Gazel, Komponist des Soundtracks des ersten Raymans, ein Album veröffentlichen, das eben jenen Soundtrack enthält. Die Kampagne hat einen Monat Zeit, um das Ziel von mindestens 50.000 Euro zu erreichen – dann erscheint zumindest das Album.

Our base goal is to fund the recording of 12 songs from Remi’s compositions for Rayman 1. This include Remi’s works on new arrangements and the gathering of an 8 musicians band in studio.