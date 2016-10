Call of Duty: Infinite Warfare – Combat Rigs im Video

Wir haben schon bisschen etwas über die Combat Rigs in Call of Duty: Infinite Warfare gehört, aber bisher mangelt es der genauen Vorstellung. Folgendes klärt jetzt auf, um was es sich hier genau handelt und inwiefern diese den Spielstil beeinflussen können. Gerade rechtzeitig, beginnt doch in wenigen Tagen die Beta des Multiplayermodus. Macht euch also schon einmal vertraut mit den Mechaniken, um erfolgreich in den Multiplayer starten zu können.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4.11.2016 für PC, PS4 und Xbox One.