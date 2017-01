2017 bietet definitiv einen tollen Start für JRPG-Fans, wenn man mal einen Blick in den Release-Kalender wirft. Nachdem Japan schon längst in den Genuss von Tales of Berseria kam, können auch endlich wir uns ins neue Abenteuer mit Velvet stürzen. Erstrecht nachdem der Vorgänger Tales of Zestiria eher umstritten war, die Frage ist nur macht es Tales of Berseria besser, ...