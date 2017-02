Was war die Aufregung groß, als Big N am 13. Januar endlich die Details zur Nintendo Switch heraus gegeben hat. Doch bereits ein paar Tage vorher war klar, dass wir am großen Switch-Event in Berlin teilnehmen werden und dort die Chance bekommen, verschiedene Titel auf der neuen Konsole der Japaner zu zocken. Dabei konnte man nicht nur eine große Bandbreite an Spielen ...